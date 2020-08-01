تحرير مخالفات لـ1216 سائقا بأول أيام العيد لعدم ارتداء الكمامة

ذكرت وزارة الداخلية أنّه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، اتخذت الإجراءات القانونية ضد 1216 سائق نقل جماعي، لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية.

وأوضحت الوزارة أنّه في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1216 سائق نقل جماعي، لعدم ارتداء الكمامة الواقية، مؤكدة استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.