مكافحة كورونا: الدول المجاورة تحسدنا على وجود المواد الفعالة للأدوية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنّ البروتوكول المصري، هو البروتوكول العالمي الوحيد الذي يتم إنتاج كل أدويته محليًا، مؤكدا أنّه لا يتم استيراد أي دواء داخل البروتوكول المصري.

وأضاف حسني، خلال لقاء عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ الكثير من المواد الفعالة لتصنيع عدد من الأدوية موجودة في مصر، مؤكدا أنّ الأدوية التي تنتج في مصر تحتوي على مواد فعالة بكفاءة عالية وفي منتهى القوة "بتحسدنا عليها الدول المجاورة".

وأشار إلى ظهور فيروسات جديدة كل فترة تكون جزء منها عادات صحية غير محمودة، سواء تعاملهم مع الحيوانات أو تناولهم لحيوانات غير مسموحة عالميًا، كما أنّ جزءا من ظهور الفيروسات يرجع إلى طبيعة الحياة وسرعتها وعدم الاهتمام بتقوية المناعة، والجزء الثالث يتعلق بالتلوث البيئي الشديد.

وأكد أنّ كورونا ليس فيروس جديد، لكن شكله تغيّر، إذ إنّ كورونا حدث به 6 تحويرات منذ 1960: "ممكن نقول إنه فيروس مصنع لو كنا أول مرة نشوفه، لكن دة سادس أزمة يحدثها كورونا".