لجنة مكافحة كورونا: 40 بحثا مصريا عن الفيروس "هتهز الدنيا"

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك أكثر من 40 بحثًا مصريًا عن فيروس كورونا، ولن تعلن نتائجها إلا بعد نشرها في المجلات العلمية.

واضاف "حسني"، خلال لقاء عبر "الفيديو كونفرانس"، عبر فضائية "إكسترا نيوز": "نعدكم أن هذه الأبحاث ستهز البحث العلمي العالمي كله والدنيا.. وستثبت أن العالم المصري هو أحسن عالم في العالم، وأن الدولة المصرية أقوى دولة".

وأشار إلى أن البروتوكول المصري لعلاج فيروس كورونا هو البروتوكول الوحيد على مستوى الشرق الأوسط، الذي تنتج كل مكوناته داخل مصر.

وذكر أن هناك الكثير من المواد الفعالة تصنع داخل مصر، وبكفاءة عالية، معلقًا: "الدول المجاورة تحسدنا على كفاءة الإنتاج".