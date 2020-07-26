"مكافحة كورونا": لن ننتج لقاحا في مصر إلا بعد التأكد من سلامته

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن نظرة القيادة السياسية الواسعة اتخذت عدة محاور في ملف سباقات اللقاحات.

وأضاف "حسني"، خلال لقاء عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، لافتا أن المحور الأول يتضمن أن يكون لدينا كمية من اللقاحات تكفي أكبر عدد من المواطنين، ولا سيما لقاح جامعة أكسفورد البريطانية، والذي أثبتت نتائج التجارب السريرية نجاحه حتى الآن.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في إنتاج مصر للقاحات لإفريقيا، ونكون مصدر لتصنيع اللقاحات للقارة وليس في مصر فقط، إذ التقت وزيرة الصحة السفير الصيني في مصر لبحث إنتاج اللقاح الصيني بمصر بشرط نجاح التجارب السريرية له، مؤكدا على أنه لن يتم إنتاج لقاح في مصر إلا بعد التأكد من سلامته وأن يكون آمنا تماما.