إزالة 349 حالة تعدٍ على الأراضي بمساحة 992 فدانا بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إزالة 349 حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة بمساحة 992 فداناً و3 قراريط ، وإزالة 136 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمساحة 24 ألفا و500 متر بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ بدء تنفيذ فعاليات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة خلال الموجة 16 من يوم 8 يوليو حتى يوم 29 يوليو، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وأوضح المحافظ أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدا أنه لا تهاون مع المعتدين وسيتم تطبيق القانون على الجميع حتى يتم استرداد جميع أملاك الدولة.

وأضاف المحافظ أن هناك تنسيقا مستمرا مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.