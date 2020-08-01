صور.. "النقل" تعلن صلب الهيكل الخرساني لركن عمارة الشربتلي المتضرر

أعلنت وزارة النقل، أنَّ الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يتابع على مدار الساعة استمرار تنفيذ أعمال استعادة كفاءة واصلاح عمارة الشربتلي والسور الخارجي وأحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين في الزمالك، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال.

وأشارت وزارة النقل، في بيان صادر اليوم، إلى أنَّه تمّ صلب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر، مبينة أنَّه يتمّ الآن استمرار تنفيذ أعمال الحقن في الساحة الأمامية للسفارة وداخل العمارة وأرضية مدخل الجراج حول قاعدة العمود المتضرر.

وشددت وزارة النقل، على أنَّه بمجرد الانتهاء من أعمال الحقن وتأمين العمارة، سيتمّ البدء في أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من العمارة لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة تمهيدًا لعودة السكان إليها.

يذكر أن هبوطًا أرضيًا حدث بمنطقة الزمالك يوم 26 يوليو الماضي، ما أدى إلى حدوث تصدع وشروخ بالعقار رقم ١٧ بشارع البرازيل، والمكون من 12 طابقًا، وبه 37 وحدة سكنية، منها 16 آهلة بالسكان، و21 مغلقة، والجزء الثانى يطل على شارع عزيز أباظةـ ومكون من 11 طابقًا، به 33 وحدة سكنية، منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.