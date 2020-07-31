وزير النقل يفتتح كوبري دكرنس العلوي في الدقهلية بتكلفة 456 مليون جنيه

افتتح الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، كوبري دكرنس العلوي "الشرقاوية" .

وقال وزير النقل إن إنشاء الكوبري يأتي لحل مشكلة التقاطع بين طريقي "المنصورة - دكرنس - المطرية" والذي يخدم سكان 7 مراكز بخط شمال الدقهلية.

كما جرى رفع كفاءة الطرق القادمة بطول 1500 كيلو متر، بتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأضاف الوزير أن كوبري دكرنس العلوي والذي بلغت تكلفته الإجمالية 456 مليون جنيه بطول 950 متر اتجاه دمياط، وبطول 350 مترا مطلع ومنزل باتجاه دكرنس.

كما يجري استكمال ازدواج طريق "سندوب - دمياط الشرقي الدولي" بطول 10 كيلو متر مرحلة أولى، لربط محاور الحركة بين الدقهلية والمحافظات المجاورة لها.

وقال محافظ الدقهلية، إن هناك طفرة في إنشاء الطرق ورفع كفاءتها وتوسعة بعضها وإقامة عدد من الكباري العملاقة على مستوى المحافظة في إطار خطة قومية لتحديث وتطوير شبكة الطرق والكباري بمصر، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تأتي للقضاء على مشكلات المرور خاصة في مناطق تقاطعات القرى والمدن مع الطرق الرئيسية لتيسير حركة النقل بين المدن والقرى.

وأضاف أن الكوبري يمر أعلى قنطرة هاويس في ترعة البحر الصغير وطريقي "المنصورة - محلة دمنة المنصورة - ميت مزاح"، حيث جرى تخطيط الحركة المرورية أسفل الكوبري بإنشاء حارات سطحي بطول 1200 متر، لافتا إلى أنه جرى فتحه أمام السيارات اليوم.