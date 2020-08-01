كفر الشيخ تتابع غلق الحدائق ومنع التعديات من خلال غرف العمليات  

أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن انعقاد غرف العمليات بكافة المدن، والمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات ومركز أزمات المحافظة برئاسة المهندس محمد عبد الله، حيث جرى التنبيه على رؤساء المدن بمتابعة أعمال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، على تواصل دائم بغرفة العمليات الفرعية بمديرية الأمن، والغرف الفرعية بالمديريات الخدمية، والوحدات المحلية، لاستقبال شكاوى المواطنين للعمل على حلها، طوال 24 ساعة ، وأنها في حالة انعقاد مستمر، طوال أيام الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

أضافت المحافظة، في بيان لها، اليوم السبت، أنه جرى التشديد على متابعة الحدائق والمتنزهات المغلقة وغمرها بالمياه الراكدة، ومنع التواجد بالشواطئ وعلى نهر النيل، واستمرار عمليات الإزالة للمباني المخالفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.