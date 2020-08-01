طقس الأحد مائل للحرارة رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة نهارا مع شبورة مائية صباحا ورياح معتدلة، فيما يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا مع رياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأضاف خبراء الأرصاد أنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والسواحل الغربية نهارا، مع شبورة مائية صباحا ورياح معتدلة على السواحل الغربية ونشيطة على أقصى الغرب.

وفيما يخص حالة الجو ليلا، يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا، وأن تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر ومترين مع رياح سطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر ومترين مع رياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 25

الاسكندرية 31 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 31 22

السلوم 32 22

سيوة 39 23

بورسعيد 33 25

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الاسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 34 22

رفح 33 23

رأس سدر 38 25

نخل 38 22

نويبع 38 30

طابا 37 30

كاترين 37 25

الطور 35 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 39 26

سوهاج 40 26

قنا 41 28

الأقصر 43 31

أسوان 44 30