التنسيق الحضاري: إعادة صياغة المباني ذات القيمة بعد نقل الوزارات من وسط البلد

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن تطوير القاهرة يعد مشروعا قوميا، ولكي يتم تطويرها لابد أن نأخذ في الاعتبار التاريخ الذي مرت عليه، وكيفية إعادة صياغة المباني ذات القيمة بعد نقل المباني الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن العاصمة ستشهد نقلة كبيرة بعد نقل الوزارات للعاصمة الجديدة.

وأضاف "أبو سعدة" خلال لقاء ببرنامج "مصر بتبني"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أنه يجرى حاليا تطوير القاهرة الخديوية والتاريخية، لافتا إلى أنه جرى تطوير أكثر من 300 عمارة وعدة محاور مثل محور الشواربي والألفي والبورصة بوسط القاهرة.

وأوضح أنه يتم التعاون مع هيئة التخطيط العمراني فيما يتعلق بالتخطيط للمحاور والطرق، ودور الجهاز هو تنسيق الواجهات والفراغات بالشوارع ليكون هناك صورة بصرية مختلفة، موضحا أن هناك خطط لإعادة تنظيم بعض الميادين مثل السيدة زينب والحسين.