حبس مسجل خطر بتهمة الإتجار في الإستروركس بالسلام

قررت نيابة السلام حبس مسجل خطر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالإتجار في المخدرات بالسلام.

كان معلومات وردت إلى المباحث تفيد قيام عاطل بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال تصنيع وتجهيز مادة الاستروكس المخدر بقصد الإتجار، ويتخذ من الشقة سكنه مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي فتم ضبطه.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر وترويجها على عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.