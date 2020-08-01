ضربات أمنيـة متواصلة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها..فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج بمحافظة سوهاج، وبحوزتهما (8060 قرص وأمبول وقطرات مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية- مبلغ مالى – هاتفى محمول).

ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 330 جرام- مبلغ مالى– 5 هواتف محمولة- ميزان).

ضبط (3 أشخاص) بدائرتى قسمى شرطة (أول العامرية، ثالث المنتزه) بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم (عدد 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام- 750 جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتفى محمول- ميزان).

ضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزتهم (عدد 18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام- مبلغ مالى- 4 هواتف محمول).

ضبط (شخصين) بدائرتى مركزى شرطة "الإسماعيلية، فايد" بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما (عدد 39 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,900 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة دمياط.. بمحافظة دمياط، وبحوزته (كمية لمخدرالهيروين وزنت 250 جرام- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة عقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").. لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

حيث تم ضبطهم.. وبحوزتهم (2 أسطوانة لمخدر الهيروين الخام وزنت 500 جرام- طبنجة- مبلغ مالى- 5 هواتف محمولة).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.