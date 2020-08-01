شروط الالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية للبنين والبنات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين وبنات للعام الدراسي 2020 /2021.

وأوضحت الوزارة أنّ التقديم لهذه المدارس سيكون بمحافظات (القاهرة ـ الإسكندرية ـ الشرقية ـ المنوفية ـ المنيا ـ أسيوط ـ الفيوم ـ بني سويف ـ بورسعيد) للبنين والبنات، ومحافظات: (الجيزة ـ القليوبية ـ سوهاج ـ الأقصر ـ أسوان) للبنين فقط.

شروط القبول بالمدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية

- أن يكون الطالب ناجحًا في الصف السادس الابتدائي ومنقولًا للصف الأول الإعدادي.

- يسحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية الإعدادي وقيمته 50 جنيهًا، وذلك بدءًا من يوم السبت الموافق 8 أغسطس الحالي، وحتى يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر المقبل.

- اجتياز الطالب الكشف الطبي (نظر، صدر، قلب، صورة تحليل دم كاملة، اختبار ذكاء)، على أن يكون من التأمين الصحي أو إحدى المستشفيات الحكومية الواقعة في نطاقها المدرسة.

- اجتياز الطالب اختبارات القوام، والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية والرياضية.

شروط القبول بالمرحلة الثانوية الرياضية

يتم فتح باب القبول لالتحاق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمديرية التعليمية التابعة لها المدرسة، في حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوي الرياضي وفقًا للشروط الآتية:

- يسحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية للصف الأول الثانوي وقيمته 50 جنيهًا.

- اجتياز الطالب الكشف الطبي (نظر، صدر، قلب، صورة تحليل دم كاملة، اختبار ذكاء)، على أن يكون من التأمين الصحي أو إحدى المستشفيات الحكومية الواقعة في نطاقها المدرسة.

- اجتياز الطالب اختبارات القوام، والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية والرياضية.

- حصول الطالب على بطولات دولية أو عربية أو أفريقية رسمية معتمدة من الاتحاد المختص دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وذلك طبقًا للألعاب المُدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب/ الطالبة.

- حصول الطالب على بطولات الجمهورية المركزية المعتمدة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقًا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب/ الطالبة.

- أن تكون بطولات الجمهورية للأندية معتمدة من الاتحاد المختص، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقًا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب/ الطالبة.

- يمكن قبول الطالب الحاصل على بطولات مدرسية محلية معتمدة من المديرية والإدارة التعليمية أو الاتحادات أو المناطق الرياضية المختصة على أن يكون مستوفيًا لدرجات القبول بالمرحلة الثانوية العامة بالمديرية التعليمية التابع لها.

- في حالة قبول الطالب واجتياز جميع الاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية والكشف الطبي يتم سداد مبلغ وقدره 500 جنيه بزيادة سنوية قدرها 7%.