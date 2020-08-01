قسم العزل بمستشفى أولاد صقر بالشرقية يسجل صفر إصابات كورونا

سجل مستشفى أولاد صقر المركزي صفر إصابات كورونا وذلك بعد خروج جميع المصابين بعد تعافيهم وعدم استقبال حالات جديدة.

وكان الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تفقد وحدة طب الأسرة بالشوافين التابعة للإدارة الصحية بأولاد صقر، ومستشفي أولاد صقر المركزي حيث تابع خدمات الرعاية الأولية المقدمة بالوحدة، ومناظرة سجل الترددات علي الوحدة، والعيادات التخصصية بها، وقام بتهنئة العاملين بالوحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما تابع الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بقسم الكلي الصناعي، ووجه مدير المستشفي بسرعة إصلاح ماكينة معطلة بقسم الكلي، وإجراء بعض الصيانات بدورات المياه، كما تبين عدم وجود أي حالة مصابة بفيروس كورونا بقسم العزل بالمستشفى.

كما قام بتهنئة الأطقم الطبية، والعاملين بالمستشفي، والتأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن العمل، وإرتدائهم الواقيات الشخصية، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع المرضي، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال، وفصائل الدم ومشتقاته.

كما تم مناقشة مقترح بنقل مسار قسم الإستقبال والطوارئ إلي أماكن العيادات الخارجية بالمستشفي، لتطويره وعمل التوسعات اللازمة، وكلف مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة التخطيط، بعمل دراسة شاملة لذلك، والمقايسات اللازمة، بالتنسيق مع إدارة المستشفى.

كما أثني علي أداء عمل الجيش الأبيض خلال الفترة السابقة، مقدماً الشكر والتقدير لهم علي الجهود المخلصة والعطاء المستمر خلال الفترة السابقة والقادمة.