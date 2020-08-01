تقرأ غداً.. العالم يتسابق للوصول إلى علاج لـ"كورونا".. ومصر: نطور 4 لقاحات والنتائج مبشرة

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الأحد، تفاصيل السباق في عدد من دول العالم، خلال الأيام الأخيرة في محاولة لتطوير لقاحات فعالة للقضاء على فيروس "كورونا" المستجد.

وفي العناوين:

الشيوخ: الأحزاب تستعين بنوابها

المالية: تعديل ضريبة الدخل تدخل حيز التفيذ

الغرف: تراجع الأضاحي 40% يهبط بأسعار الجلود

النقل: صب الهيكل الخرساني لعمارة "الشربتلي" بالزمالك

وفي الشأن الدولي:

الحجاج يواصلون "رمي الجمرات" في أول أيام التشريق

فلسطين: اختناقات بالغاز في "مواجهات الأضحى" بـ"جنين"

الجيش الليبي يحذر السفن والطائرات: ممنوع الاقتراب من الأجواء أو المياه الإقليمية

وفي الرياضة:

الزمالك يضحي بـ"عنتر وكاسونجو وبامبو" لتواضع مستواهم.. و"فيصل" يحجز مقعداً في القائمة.. والفريق يواصل تدريباته في المعسكر الجديد لمواجهة المصري