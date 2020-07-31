محافظ بني سويف وزوجته يتناولان الإفطار مع أبناء الشهداء

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه زوجته، على حضور إفطار جماعي مع أطفال أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة وجيش مصر الأبيض من الأطباء، وأطفال دور الرعاية للأيتام.

وحضر عدد كبير من أبناء الشهداء وأسرهم الإفطار الجماعي، وسط أجواء من الفرحة وإجراءات احترازية ووقائية مشددة، ومسافات تباعد مناسبة بين كل أسرة.

كما حضر الاحتفالية قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي في مقدمتهم : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمود ضياء رئيس مدينة بني سويف، وإحسان أبوريد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

داعب محافظ بني سويف الأطفال، وحرص على إضحاكهم وإعطائهم العيدية والهدايا، والتقاط الصور التذكارية معهم وأسرهم وذويهم، وتناول معهم الإفطار.

وقال محافظ بني سويف، على هامش الفعالية: "جئنا اليوم لنشارك أبناءنا فرحتهم بالعيد وإدخال السرور عليهم والبهجة لقلوبهم، فالرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يوصينا بأطفال مصر، وأن نكون معهم في كل المناسبات.