بالصور.. حملات نظافة مكثفة بمدن كفر الشيخ خلال أجازة عيد الأضحى

نفذت الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز ومدن كفر الشيخ، عددا من حملات النظافة وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمدينة، وقرية الجرايدة، كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات، وقص وتهذيب الأشجار بمدخل المدينة، وشارع جمال عبد الناصر، وطريق المزلقان المؤدي إلى مستشفى قلين المركزي، وطريق قلين الشين، وأمام المدارس، فضلاً رفع كفاءة النظافة العامة بقرية قونه، وشباس عمير.

كما تابع العميد محمد فوزي، رئيس مدينة برج البرلس، رفع كفاءة منظومة النظافة، وإزالة المخلفات المتراكمة، واستمرار تمهيد وتجريف الطرق بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، والمداخل، والمخارج، وطريق الكورنيش، وأرض الجونة، والميدان، ومحيط المدارس، وعمارات الإسكان،ومركز الشباب، ومكتب البريد، والمعهد الديني، ودار المناسبات، ورفع الأتربة بجانب البلدورات.

وأوضح شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، انه جرى تكثيف حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقرية أبوغنيمة، فيما تابع اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بكافة شوارع المدينة والقرى، وتابع هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع وتحسين كفاءة منظومة النظافة العامة، وإزالة التراكمات ونقلها إلى المقلب الرئيسي.

و تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملات النظافة العامة، ورفع كفاءة وتمهيد الطرق، بقري منية المرشد، والجزيرة الخضراء، والبصراط، كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة والتجميل، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمدينة، ونقلها إلى المقالب العمومية.

أشار المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إلى إستمرار حملات النظافة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والحدائق، كما أوضح المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أنه جرى رفع كفاءة الطرق ونظافتها بندخل المدينة، بالإضافة إلي قرية الثابت، وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة سيدى غازي، تفريغ صناديق القمامة، ورفع المتولد اليومى من المخلفات والتراكمات أولاً بأول بالمدينة.