وزير الأوقاف يحذر من استغلال المساجد بالدعاية الانتخابية: سنتعامل بحسم

أكّد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنَّ المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى خلال الأسبوع المقبل من أدوات قوة الدولة، لأن قوة الدولة تكمن في اكتمال وقوة مؤسساتها الوطنية.

ووصف "جمعة"، في بيان له اليوم، اختيار الأقدر على خدمة الوطن سواء على مستوى القوائم أم على مستوى المقاعد الفردية بـ"الأمانة"، مبينًا أنَه يجب على كل شخص أن يختار بتجرد ما يمليه عليه ضميره ويغلب على ظنه أنه الأقدر على خدمة الوطن، وأن المشاركة الإيجابية واجب وطني.

ولفت إلى أنَّ وزارة الأوقاف في الوقت الذي تحث فيه على المشاركة الإيجابية وتعدّها واجبًا وطنيًّا فإنَّها لن تسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي شخص أو حزب، بل إنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مرشح أو حزب يحاول مجرد محاولة استغلال المساجد في أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية.

وشدد وزير الأوقاف على أنَّه سيتمّ التعامل بكل حسم تجاه أي من المنتسبين إليها ممن يسمح بذلك أو يشارك فيه أو يغض الطرف عنه في نطاق مسؤوليته المهنية والوظيفية.