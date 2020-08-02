صندوق العشوائيات: 10 مليارات جنيه لتطوير المناطق الخطرة وغير المخططة

قال المهندس خالد صديق مدير تطوير صندوق العشوائيات، إننا لم نتوقف في أثناء جائحة فيروس كورونا عن تطوير العشوائيات؛ لأنها تعتبر مرضا أقوى من كورونا.

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه جرى تخصيص 10 مليارات جنيه لتطوير العشوائيات، مؤكدا أن المواطنين لمسوا خلال الفترة الماضية الكثير من المشروعات في "الغربية، الجيزة، الإسكندرية، والسويس".

وأكد أننا الصندوق يضع خطة لرؤية 2030 لإنهاء هذه المناطق، وأن القيادة السياسية قدمت الدعم الكامل لإنجاح مشروعات تطوير العشوائيات.