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محمود مسلم

ضبط 105 قضايا مخدرات وتنفيذ 64 ألف حكم قضائي في يوم واحد

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الوطن
12:33 م | السبت 01 أغسطس 2020
حملات أمنية

حملات أمنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 37 قطعة سلاح ناري بحوزة 25 متهمًا، وتنفيذ 64523 حكما قضائيا متنوعا.

كما ضبطت 105 قضايا مخدرات بحوزة 115 متهما، و17 هاربا و18 متهما بممارسة أعمال البلطجة، و325 دراجة نارية مخالفة، 23060 مخالفات مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وضبط 5 تشكيلات عصابية، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها، كما جرى فحص 85 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.  

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