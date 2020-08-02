السيطرة على حريق شب في زاوية عقب صلاة الفجر بشبين القناطر

شب حريق هائل في مسجد صغير "زاوية" بمدينة شبين القناطر عقب أداء المصلين لصلاة الفجر، وانصرفوا إلى منازلهم، حيث فوجئ الأهالي باندلاع الحريق وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

جرى السيطرة عليه دون خسائر بشرية، وتحرر محضرا بالواقعة، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحريق ومعرفة السبب.

تلقى العقيد سيد محمد مأمور مركز شبين القناطر، بلاغا باندلاع حريق صباح اليوم في زاوية أسفل أحد العقارات بشارع بورسعيد بمدينة شبين القناطر.

انتقل على الفور المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر وسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران التي آتت على المكان.

وبمعاينته تبين أنه أسفل عقار ملك شخص يدعى "ش. ا"، وعلى مساحة 90 مترا تقريبا، وتبين احتراق الفرش وبعض الأثاث ولم يسفر عن أي إصابات بشرية، ورجحت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المصلين فرغوا من صلاة الفجر اليوم، وأغلقوا الزاوية وتوجهوا إلى منازلهم كعادة كل يوم وفوجئوا.