تبدأ من 1932 جنيها.. كيف تحصل على دراجة من الدولة كاش أو بالتقسيط؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك صحتك"، الخميس المقبل الموافق 6 أغسطس، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة والصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتضمن الرابط الإلكتروني أنواع الدراجات المقدمة وأسعارها وآليات سداد قيمتها بعد تسجيل البيانات المطلوبة.

وقال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إنّ هذه المبادرة تهدف إلى الحفاظ على صحة ولياقة المواطن، كما أنّها وسيلة اقتصادية وسهلة الاستخدام، إذ تتضمن المرحلة الثانية طرح 1400 دراجة، من خلال الهيئة العربية للتصنيع، وهي صناعة مصرية خالصة بنسبة 100%.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، مع الإعلامية دينا عبدالكريم، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أنّه يجري طرح الدراجة بسعر اقتصادي بالتعاون مع أحد البنوك الوطنية، إذ يبلغ سعر الدراجة الجبلي Phoenix 2605 "ذات العجل العريض" 1932 جنيهًا، وهو أقل من سعر السوق، وهي مناسبة لجميع الأعمار السنية وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، أما الدراجة الهايبرد هجين Phoenix A55 يبلغ سعرها 2362 جنيهًا وهي مناسبة للرياضيين ومناسبة أكثر للطرق الممهدة ومقاسها 28.

وأوضح "فوزي" أنّ الحجز يكون عن طريق الرابط الذي سيجري طرحه عبر بوابة وزارة الشباب والرياضة، يوم الخميس المقبل، مضيفًا أنه يمكن الدفع كاش أو عن طريق التقسيط.

نظام السداد والتقسيط

- الدفع النقدي: بمعرض الدراجات (مركز شباب الجزيرة بالزمالك).

- تقدم الدراجات بتسهيلات في السداد لحاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي (مع إمكانية التحصيل الإلكتروني لعملاء البنك الأهلي).

خدمات ما بعد البيع

- شهادة ضمان لمدة عام ضد عيوب الصناعة وليس سوء الاستخدام.

- مركز صيانة بمصنع قادر للصناعات المتطورة – شارع الطيران – مدينة نصر.

- مكان معرض الدراجات للمرحلة الأولى: مركز شباب الجزيرة بالزمالك.