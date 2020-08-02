مي كساب تطالب الهضبة بـ"حق عرب": إزاي بلدنا يا حلوة تنسى طنطا؟

مازحت الفنانة مي كساب، الهضبة عمرو دياب، عبر حسابها على موقع التغريدات الصقصيرة تويتر، بسبب أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، والتي ذكر فيها الهضبة عددا من المحافظات.

وكتبت مي كساب، في تغريدة منها على "تويتر": "قبل ما أنسى عمرودياب أنت بتهزر إزاي ما تجيبش سيرة طنطا".

وتابعت: "فيها حق عرب دي تعملنا فيديو لوحدينا عشان إحنا كتير زعلانين، الطنطاوية يجمعوا هنا".

كانت أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للنجم عمرو دياب، تصدرت تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

"يا بلدنا يا حلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

وانتهى الهضبة من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان، في عدد من المناطق الأثرية والسياحية بالقاهرة. وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية، وشوراعها العتيقة ومبانيها التاريخية.

وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية، من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.