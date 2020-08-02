عزل كفر الدوار يسجل صفر إصابات بكورونا لليوم الخامس

أعلن مستشفى عزل كفر الدوار، اليوم، برئاسة الدكتور ياسر زايد، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وأعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، صباح اليوم، شفاء 24 حالة من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والإحالة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 4954 حالة.

وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن نسب الشفاء بالبحيرة وصلت إلى أعلى معدلاتها وسط انخفاض كبير فى حالات الإصابة والوفيات، مرجعًا ذلك إلى استمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة للعزل، بالتزامن مع استمرار جميع الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي.