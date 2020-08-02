تحرير محضر ضد شخص عذّب طفلا أخذ ثمرة من مزرعة بالشرقية

قال أيمن الأمير العطار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية، إن الوحدة تلقت بلاغًا يفيد بتعرض طفل للضرب والتعذيب والتقييد من قِبل شخص، وذلك بسبب أخذ ثمرة من المحاصيل المزروعه بالحقل المملوك لأبيه.

وذكر "العطار" أنه على الفور تم التدخل من قبل وحدة حماية الطفل بالمركز، وحُرر محضر في قسم الشرطة، وتم تفويض محامي الجمعية الشريكة لمتابعة التحقيقات والدفاع عن الطفل، مشيرًا إلى عقد جلسات نفسيه للطفل لإخراجه من الحاله النفسية السيئة بسبب الاعتداء عليه.

من ناحية أخرى، أشار مدير مكتب حماية الطفل إلى انعقاد الاجتماع الشهري لوحدات حمايه الطفل بالمراكز والوحدة العامة بالمحافظة ومنسقي الجمعيات والجهات الشريكة، للوقوف على المستجدات ومناقشه بلاغات الأطفال المعرضين للخطر.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تدريب وحدات حمايه الطفل بالمحافظة والمراكز على مبادىء العمل الآمن مع الأطفال، وذلك بدعم وإشراف فريق متميز من هيئه إنقاذ الطفوله ومنظمه اليونسيف، وبالتنسيق مع المجلس القومي الطفولة والأمومة.