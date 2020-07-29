محافظ بني سويف يُكرم نقيب المُعلمين بالمحافظة تقديرا لجهود النقابة

كرًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مصطفى الديب نقيب معلمي بني سويف، تقديراً لدور النقابة وتعاونها مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في دعم الجهود لتنفيذ وإنجاح أعمال امتحانات الثانوية والعامة، والدبلومات الفنية.

وأعرب المحافظ عن تقديره للدور المميز الذي قامت به النقابة على مستوى الجمهورية بشكل عام، وفي بني سويف بصفة خاصة، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن تداعيات أزمة فيروس كورونا، مؤكدا على أن تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية ساهم بشكل كبير في الخروج من كل المواقف الطارئة والأزمات بنجاح، من خلال التعاون المثمر في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي واجهت الدولة في ظل الأزمة العالمية التي واجهت الجميع بلا استثناء.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ له بمكتبه، في حضور اللواء هشام شادي السكرتير العام، و سهام يوسف وكيلة وزارة التربية والتعليم، والدكتور هاني رجائي مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية، ومحمد عدنان موجه عام التربية الاجتماعية.

وأشادت وكيلة الوزارة سهام يوسف، بدعم وتشجيع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لكل مكونات وعناصر المنظومة التعليمية بالمحافظة، مشيدة بمتابعته المستمرة لكل المستجدات، ودعمه المميز في المواقف الطارئة، وتذليل المعوقات التي تواجه المنظومة، لاسيما في امتحانات الثانوية العامة، والتي انتهت بكل سهولة، وبدون مشكلات مؤثرة، وأشادت بالمنظومة الوزارة من خلال الغرفة المركزية.

وأشارت وكيلة الوزارة إلى حرص المحافظ على تكريم النقابة لمساندتها للمنظومة في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، من منطلق المسؤولية المجتمعية، والدور النوعي الذي تقوم به النقابة في دعم المنظومة التعليمية في مختلف المناحي، حيث تمثل النقابة الكيان المجتمعي الأساسي الذي يختص بشؤون المعلم المصري، والذي يمثل العنصر الرئيسي في المنظومة.