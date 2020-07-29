محافظ بني سويف يكرم أول دفعة للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية

كرًم الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، طلاب الدفعة الأولى للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية للعام الدراسي 2019/ 2020، والتي تعادل الشهادة الإعدادية المهنية، وعددهم 60 طالباً وطالبة، في احتفالية نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالديوان العام.

وسلم المحافظ الطلاب المُكرًمين شهادات التخرج وهدية عينية، معربا عن سعادته الكبيرة بتواجده بين أبنائه من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، مقدماً لهم التهنئة بالنجاح والتميز الذي جاء في ظل ظروف استثنائية هذا العام الذي شهد أزمة فيروس كورونا.