أهم 5 أسئلة يبحث المواطنون عن إجابتها حول التصالح في مخالفات البناء؟

في الفترة الأخيرة، شددت الحكومة من إجراءات مواجهة مخالفات البناء، لمعاقبة أصحابها، كما شددت وزارة التنمية المحلية على الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بطلبات التصالح على مخالفات البناء التي يتقدم بها المواطنين.

وتستعرض "الوطن" أهم 5 أسئلة تشغل المواطنون حول التصالح على مخالفات البناء كالتالي:

ما هي الحالات المحظور فيها التصالح على البناء؟

يحظر التصالح في مخالفات البناء على الحالات التالية:

1- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

3- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.

4- تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وأيضا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

من له الحق في التقديم على طلب التصالح؟

من الممكن أن يقوم صاحب الشقة الواحدة أو مجموعة من الشقق أو اتحاد ملاك العقار تقديم طلب التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.

هل يجوز تقديم طلب التصالح على جزء مخالف من المبنى وليس المبنى بأكمله؟

يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه دون الإلزام بالتصالح على المبنى بأكمله.

ما هي شروط التصالح على مخالفات البناء؟

1- ألا تكون المخالفة أخلت بالسلامة الإنشائية للمبنى، وألا تكون شكلت خطورة على المباني المحيطة به.

2- أن يوفر مقدم طلب التصالح أساليب الحماية من الحرائق داخل المبنى.

3- أن يقوم مقدم الطلب بطلاء المبنى محل التصالح من الخارج.

4- أتاح القانون للمتصالح دفع مقدم 25% من قيمة المخالفة وتقسيط الباقي على 3 سنوات.

5- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.

6- ألا تكون المخالفة ناتجة عن تغيير نشاط المنشأة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.

7- ألا تكون المخالفة ناتجه عن التعدي على مساحة الشوارع المحدده من جهة الحي.

8- ألا تكون المخالفة ناتجه عن التعدي على حقوق الارتفاق أي "المسافة بين الجيران".

هل يتم إعفاء صاحب العقار من المخالفة القانونية في حالة التصالح؟

لم يتم إعفاء مالك العقار وصاحبه من المخالفة القانونية، حيث يقوم اتحاد الملاك بالتقديم على طلب التصالح للمخالفة، ثم يتم محاسبة صاحبة العقار على مخالفته الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقا لمحضر المخالفة المحرر ضده.