تقرأ غداً.. بعد انتهاء إجازة "الأضحى": اعتماد نتيجة "الثانوية".. وبدء التسجيل لاختبارات "القدرات"

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الإثنين، استعدادات وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة، فور انتهاء إجازة عيد الأضحى، واستئناف عمل الحكومة، فيما تبدأ وزارة التعليم العالي فتح باب التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الخميس المقبل.

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