إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالغريبة

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أعلى كوبرى الرباط بعزبة حمد، بالطريق الفرعي "زفتى - المحلة"، بمحافظة الغربية، بسبب السرعة الزائدة.

كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من قسم ثان المحلة الكبرى بورود بلاغات من الأهالى، بإصابة 7 ركاب بجروح وكدمات، من بينهم 3 في حالة خطيرة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى الرباط.

انتقلت قوة من مباحث قسم ثان إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيقات أن الحادث بسبب السرعة الزائدة، التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق ولا توجد حالات وفاة.

وتم الدفع بسيارتين إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.