إصابة مدير "حميات المحلة" الأسبق بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، إصابة الدكتور طلعت عاشور مدير مستشفى حميات المحلة الأسبق بفيروس كورونا المستجد، ووضعه داخل العزل الصحي بمستشفى الصدر بوسط المدينة العمالية.

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، لافتا إلى أنه كلف الدكتور محمد حيدر مدير مستشفى الصدر بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للزميل الطبيب.

وكان وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتوره هيام أبو حمر مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، تفقدا خلال جولة ميدنية أقسام مستشفىي رمد زفتى وحميات زفتى.

كما تفقد خلالها أقسام مستشفى رمد زفتى المختلفة، وأعمال التطوير التي تتم بالمستشفى، وما جرى من إصلاح لشبكة الغازات والسباكة ومشكله المياه والمصاعد الكهربائية.

وأمر وكيل وزارة الصحة بسرعة إنهاء الأعمال والوقوف على احتياجات المستشفى، من أجهزه لتوفيرها حال انتهاء عمليات الإصلاح، ليعمل المستشفى بكامل إمكانياته لخدمة مرضى الرمد.

ولفتت الدكتورة هيام أبو حمر، إلى أنه سيجري إدراج مستشفى حميات زفتي ضمن خطة التطوير المؤسسي.

جاء ذلك خلال اجتماعات موسعة مع الجهات المعنية بخطة تطوير المستشفيات بالمديرية.