وصول أول رحلة سياحية لـ"مصر للطيران" إلى مطار شرم الشيخ قادمة من بغداد

وصلت أولى رحلات مصر للطيران القادمة من مطار بغداد إلى مطار شرم الشيخ، وعلى متنها 140 سائحا عراقيا لزيارة مدينة شرم الشيخ والاستمتاع بمعالمها السياحية، اليوم.

كانت إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران، قد تعاقدت مع إحدى شركات السياحة على تنظيم سلسلة رحلات مباشرة شارتر من بغداد إلى شرم الشيخ خلال أشهر أغسطس الحالي وسبتمبر وأكتوبر لنقل مجموعة من السائحين العراقيين إلى مصر.

تأتي تلك الرحلات فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدني لتشجيع الحركة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، والدفع بالحركة الجوية في اتجاه تنظيم المزيد من الرحلات السياحية، من وإلى كافة أنحاء العالم.