1312 مريضا في 120 يوما.. 24 مصابا يفصل عزل كفر الزيات عن "صفر كورونا"

يسابق مستشفى عزل كفر الزيات التابع لمديرية الصحة بالغربية، الزمن في علاج مصابين فيروس كورونا، من اجل تماثلهم للشفاء والسماح لهم بالعودة إلى أسرهم منازلهم ودخول قائمة "مستشفيات صفر كورونا".

وقال مسؤول طبي في عزل كفر الزيات، إن المستشفى به 24 مريضا مصابا بفيروس كورونا، والطاقم الطبي المتواجد حاليا هو نفس الطاقم الطبي الأول فور تحول المستشفى الى عزل، وحاليا يتم توفيركل أوجه الرعاية الطبية للمصابين، وقريبا يسجل المستشفى صفر إصابة وسيتم تحويله الى مستشفى عام لعلاج جميع المرضى.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قريبا سيتم إصدار قرار بعودة مستشفى كفر الزيات لمستشفى علاجي من جديد، مؤكدا إلى أنه أول مستشفى خصص للعزل الصحي في الغربية وبدأ العمل به في أول شهر ابريل الماضي.

وأضاف أن المستشفى استقبل خلال تلك الفترة 1312مصابًا بـ "كورونا"، تعافى منهم 326 حالة، وتحول من إيجابي إلى سلبي 564 ونقلهم لنزل المدينة الجامعية وآخرين عزل منزلي وإجمالي عدد الوفيات 127 حالة، وحاليا به 24 حالة بمختلف مستويات الإصابة، وسيتم تخصيص جزء من المستشفى لاستقبال حالات كورنا .