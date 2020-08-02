مدير حميات شبين الكوم يتوقع تسجيل صفر كورونا بالمستشفى الأسبوع المقبل

أكد الدكتور حسين محمد حسين، مدير مستشفى حميات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن الإصابات بين الأطقم الطبية شهدت انخفاضا كبيرا أيضا ولم تسجل المستشفى صالات جديدة خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف مدير حميات شبين الكوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه من المتوقع أن يسجل المستشفى صفر إصابات جديدة في الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الإصابات بين الأطقم الطبية غالبا تمت خارج المستشفى في العيادات الخاصة للأطباء، مشددا على أنهم قاموا بدور بطولي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعد مستشفى حميات شبين الكوم أهم مستشفى لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا في المنوفية، نظرا لموقعها المهم في عاصمة شبين الكوم، بالإضافة إلى وجود أطباء فيها على مستوى عال من العلم والخبرة.

على صعيد متصل، لقى الصيدلي الدكتور محمد حمزة، ابن قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد عزله في الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات العزل الصحي.

ونعت مستشفى منوف العام الدكتور محمد حمزة والذي توفي، اليوم الأحد بعد فترة طويلة بالرعاية المركزة، متمنين له الرحمة ومقدمين العزاء لأسرته وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.