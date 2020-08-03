7 مراكز في القليوبية تسجل صفر كورونا.. و10إصابات جديدة في 4 مراكز

سجلت 7 مدن بالقليوبية، أمس الأحد ثالث أيام عيد الأضحي، المبارك، صفر إصابة بفيروس كورونا، بينما سجلت مدينة الخانكة وبنها وطوخ وكفر شكر، 10 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد على مستوى القليوبية إلى 8644 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد،

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مدينة العبور والقناطر الخيرية، وغرب وشرق شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقليوب، وقها، سجلوا صفر إصابة بفيروس كورونا،

وجاءت خريطة الإصابات كالتالي منذ بدء الجائحة وحتى أمس الأحد.

مركز ومدينة الخانكة 719 حالة إصابة، العبور 159 حالة، والقناطر الخيرية 621، وبنها 2172، وشرق شبرا الخيمة 988 حالة، وغرب شبرا 1171 حالة إصابة، وشبين القناطر 726 حالة، وطوخ 960، وقليوب 6740 حالة إصابة، ومدينة قها 42، وكفر شكر 412 إصابة.

كان مستشفى النيل بشبرا الخيمة، والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بكورونا، قد أعلن خروج 17 حالة بعد تعافيهم من الفيروس، وذلك بعد ورود تقارير المسحات التى تم سحبها منهم مرتين متتالتين وجاءت نتيجة العينات سلبية.

وقال الدكتور عيد العطار، مدير المستشفى إن عدد اجمالي المصابين بالأقسام الداخلية بالمستشفى بفيروس كورونا بلغ 42 حالة، مضيفا أنه يجرى تقديم الخدمة لهم حتى تمام التعافي من الفيروس، مشيرا إلى أنه بتعافي وخروج الـ 17 حالة، يرتفع إجمالى عدد الحالات التى تم تقديم الخدمة لها بالمستشفى منذ تخصيصه لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس، 2372 شخصا حتى الأحد.

أوضح "العطار"، أن الفريق الطبى بالمستشفى أسرة واحدة، وأعضاءه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، وأن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، ويتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.