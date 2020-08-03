7 مراكز في القليوبية تسجل صفر كورونا.. و10إصابات جديدة في 4 مراكز
8644 إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الإقليم حتى الأحد
كتب:
حسن صالح
03:15 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020
سجلت 7 مدن بالقليوبية، أمس الأحد ثالث أيام عيد الأضحي، المبارك، صفر إصابة بفيروس كورونا، بينما سجلت مدينة الخانكة وبنها وطوخ وكفر شكر، 10 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد على مستوى القليوبية إلى 8644 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد،
وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مدينة العبور والقناطر الخيرية، وغرب وشرق شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقليوب، وقها، سجلوا صفر إصابة بفيروس كورونا،
وجاءت خريطة الإصابات كالتالي منذ بدء الجائحة وحتى أمس الأحد.
مركز ومدينة الخانكة 719 حالة إصابة، العبور 159 حالة، والقناطر الخيرية 621، وبنها 2172، وشرق شبرا الخيمة 988 حالة، وغرب شبرا 1171 حالة إصابة، وشبين القناطر 726 حالة، وطوخ 960، وقليوب 6740 حالة إصابة، ومدينة قها 42، وكفر شكر 412 إصابة.
كان مستشفى النيل بشبرا الخيمة، والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بكورونا، قد أعلن خروج 17 حالة بعد تعافيهم من الفيروس، وذلك بعد ورود تقارير المسحات التى تم سحبها منهم مرتين متتالتين وجاءت نتيجة العينات سلبية.
وقال الدكتور عيد العطار، مدير المستشفى إن عدد اجمالي المصابين بالأقسام الداخلية بالمستشفى بفيروس كورونا بلغ 42 حالة، مضيفا أنه يجرى تقديم الخدمة لهم حتى تمام التعافي من الفيروس، مشيرا إلى أنه بتعافي وخروج الـ 17 حالة، يرتفع إجمالى عدد الحالات التى تم تقديم الخدمة لها بالمستشفى منذ تخصيصه لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس، 2372 شخصا حتى الأحد.
أوضح "العطار"، أن الفريق الطبى بالمستشفى أسرة واحدة، وأعضاءه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، وأن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، ويتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.