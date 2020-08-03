حواس: الانتهاء من 80%من المتحف الكبير.. والحضارة جاهز للافتتاح منذ 2011

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار، أن أهمية المتحف المصري الكبير يكمن في إسناد هذا المشروع للواء مهندس عاطف مفتاح، الذي قام بإنجازه على أعلى مستوى، كما أن المشروع كاد أن يتكلف مصاريف هائلة جدًا ولكن مفتاح استطاع تخفيضه، وانجازه بشكل كامل بنسبة 80%، موضحًا في الوقت ذاته أنه سيتم نقل الأثار من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف المصري الكبير.

وأضاف "حواس"، خلال حوار خاص على شاشة "اكسترا نيوز"، أن هناك أثار تحتاج إلى ترميم، كما سيتم نقل الموميات الملكية من ميدان التحرير إلى ميدان الحضارة، مؤكدًا أن متحف الحضارة كان قد انتهى من انشائه بالكامل في عام 2011 وكان جاهزًا للافتتاح في 2012 لولا الأحداث التي تعاقبت على ثورة يناير، وهذا المتحف سيحكي قصة حضارة مصر.

وتابع: "قريب جدا سيتم تحديد الميعاد اللي تسير فيه الموميات الملكية في شوارع القاهرة وتبث في العالم كله على الشاشات، فملوك مصر العشرين يسيروا في شوارع القاهرة"، موضحًا أن المتحف المصري الكبير يعد أضخم متحف في العالم، فعندما كان يقوم بعمل مناظرات مع بعض العلماء في الخارج من أجل استرجاع الأثار المصرية كان يصطدم بان مصر لا تملك متاحف جيدة لعرض هذه القطع.

وواصل: "أثناء المناظرات فيه ناس قالت مش عندكم متاحف محترمة عشان نرجع لكم رأس نفرتيتي، المتحف المصري الكبير يُعد رسالة للعالم أن مصر تصون اثارها في اهم مكان في الدنيا، مصر تحافظ على اثارها وتراثها اكتر من اي شيء في الدنيا، هيبقى الجاذب الاول للسياحة".