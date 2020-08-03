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معظمهم أطفال.. مقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة شمال بوركينا فاسو

إحصائيات: مقتل 200 عسكري ومدني في بوركينا فاسو منذ عام 2018

كتب:

محمود البدوي
05:28 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020
قوات الجيش البوركيني

قوات الجيش البوركيني

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة شمالي بوركينافاسو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، كما أوضحت مصادر أمنية بوركينية، أن العبوة انفجرت لدى مرور عربة، مضيفة أن معظم الضحايا من الأطفال، حيث كانوا عائدين مع ماشيتهم.

وتشير إحصائيات إلى أن انفجار العبوات الناسفة، تسبب في مقتل حوالي 200 عسكري ومدني في بوركينافاسو منذ عام 2018.

وتسببت هجمات الجماعات المسلحة ببوركينافاسو منذ  2015 في مقتل نحو 1000 شخص، خصوصا في المناطق الشمالية، قرب الحدود مع مالي، إضافة إلى تشريد ما يربو على المليون شخص هربا من العنف.

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