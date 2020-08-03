اجتماعات الصلاة تعود لـ"الإنجيلية" بـ8 شروط: الالتزام بإجراءات الوقاية

عادت كنائس الطائفة الإنجيلية في مصر، اليوم الإثنين، الفتح التدريجي للعبادة، في إطار اجراءات مواجهة تفشي فيورس كورونا المستجد، بناءا على ما قرره المجلس الملي الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفة الإنجيليةِ بمصر، عبرَ وسائل التواصلِ الإليكترونيّ، الأسبوع الماضي.

وقررت الطائفة أن تكون عودة اجتماعات الصلاة مشروطة بأن:

- تعلق العبادة يومي الجمعة والأحد لحين إشعار آخر

- مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية

- السماح بحضور 50% من مساحة القاعة أو الكنيسة بالنسبة للجنازات والأفراح

- السماح بعقد الاجتماعات الإدارية بحد أقصى 50 شخصًا في قاعة تتسع على الأقل لـ100 شخص

- السماح بزيادة نسبة الحضور في بيوت المؤتمرات وبيوت الخدمة والضيافة والخلوة لتصل إلى 50% من مساحة البيت للأسر والأفراد، مع إمكانية عقد اجتماعات بحسب نظام العودة إلى الكنائس

- السماح بزيادة نسبة الحضور في إجراءات الرسامة والتنصيب لتصل إلى 50% من مساحة قاعة الكنيسة

- السماح بعودة فريضة العشاء الرباني مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية

- تستمر هذه القرارات لحين إشعار آخر.