الصحة السورية: أكثر من نصف إصابات كورونا تتركز في دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم، ارتفاع نسبة الإصابات المسجلة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في العاصمة "دمشق" إلى أكثر من 57% من إجمالي الإصابات في البلاد.

وذكرت الوزارة السورية، في بيان، أن دمشق ما زالت صاحبة الرقم الأعلى بإصابات كورونا المستجد في البلاد، إذ تتركز فيها 291 إصابة من أصل 509 إصابات بعد استبعاد حالات الشفاء والوفيات، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأظهرت الإحصاءات التي ترصد خريطة توزع الإصابات حتى أمس الأحد أن ريف دمشق يأتي في المرتبة الثانية من حيث توزيع الإصابات بواقع 81 إصابة وبنحو 16% من إجمالي الإصابات.