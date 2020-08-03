"الخارجية" تعلن وصول جثمانين لقتيلين مصريين بالسعودية الخميس المقبل

صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القنصلية العامة المصرية في الرياض قامت، بالتنسيق مع السلطات السعودية، باستصدار تأشيرة الخروج النهائي المطلوبة لشحن جثمانيْ المواطنين المصريين عز الدين محمد عبد الشافي أحمد، وعادل عبد الإمام حسين محمود، اللذين تعرضا لحادث قتل على يد مواطن سعودي بمحافظة حريملاء بالمملكة العربية السعودية، صباح يوم 27 يوليو الجاري.

نتابع التحقيقات للحفاظ على حقوق المجني عليهما.. واستجبنا لكل مطالب أقارب الضحيتين

وأكّد مساعد وزير الخارجية أنَّه من المقرر شحن الجثمانين إلى أرض الوطن على نفقة الدولة على طائرة مصر للطيران التي تصل مطار القاهرة يوم الخميس المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، كما تنسق وزارة الخارجية مع سلطات مطار القاهرة للإعداد لسرعة إنهاء إجراءات استقبال الجثمانين.

وأفاد السفير هاشم، بأنّ القنصلية العامة بالرياض كانت قد قامت فور وقوع الحادث بإيفاد اثنين من المستشارين القانونيين بالبعثة إلى محافظة حريملاء محل الواقعة، حيث التقيا مسؤولي الشرطة الذين باشروا التحقيق، ومدير مستشفى حريملاء العام، وأقارب المتوفيين للوقوف على ملابسات الحادث والتحقيقات التي تُجريها السلطات السعودية.

وأشار إلى أنَّ قنصيلة مصر في الرياض أفادت بأن الجاني حاليًا في يد العدالة، وأنه جار السير في إجراءات إحالته إلى النيابة العامة بالمحافظة، كما تمّ إيداع جثماني القتيلين بالمستشفى العام بمحافظة حريملاء.

وأوضح أنَّ القنصلية استجابت لكل مطالب أقارب المجني عليهما، وشرعت على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث قامت باستخراج شهادتي الوفاة للمجني عليهما، واستصدار قرار الإفراج عن الجثمانين وإعداد تصريح شحنهما.

وأكّد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، استمرار القنصلية العامة في الرياض بمتابعة التحقيقات الخاصة بالواقعة حفاظاً على حقوق المجني عليهما.