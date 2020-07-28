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فينيسيا السينمائي يكشف عن الأفلام المشاركة في دورته الـ77

يعرض فيلم The Ties في افتتاح المهرجان

كتب:

محمد غالب
02:14 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
فينيسيا السينمائي

فينيسيا السينمائي

كشف مهرجان فينيسيا السينمائي عن قائمة الأفلام المشاركة في نسخته الـ77، التي تقام من يوم 2 إلى 12 سبتمبر المقبل.

ويتنافس في المهرجان أفلام In Between Dying من إخراج هلال بايدروف وإنتاج أذربيجان وأمريكا، و Le Sorelle Macaluso من إخراج  Emma Dante وإنتاج إيطالي، وThe World to Come فيلم أمريكي من إخراج منى فاستفولد

كما يتنافس Nuevo Orden من إخراج مايكل فرانكو وإنتاج أمريكي ميكسيكي، وLovers فيلم فرنسي من إخراج نيكول جارسيا، و Dear Comrades إنتاج روسي وإخراج  Andrei Konchalovsk، وWife of a Spy فيلم ياباني من إخراج  Kiyoshi Kurosawa.

ويتنافس كذلك Sun Children فيلم إيراني من إخراج مجيد مجيدي، وPieces of a Woman إنتاج كندي – مجري وإخراج Kornel Mundruczo، وMiss Marx إنتاج بلجيكي إيطالي وإخراج  Susanna Nicchiarelli، و Padrenostro فيلم إيطالي من إخراج Claudio Noce، وNever Gonna Snow Again  فيلم إنتاج بولندا وألمانيا وإخراج Malgorzata Szumowska  وMichal Englert.

كما يتنافس أيضا، The Disciple فيلم هندي من إخراج Chaitanya Tamhan، وAnd Tomorrow The Entire World إنتاج ألماني فرنسي ومن إخراج  Julia Von Heinz، وNomadland فيلم أمريكي من إخراج Chloe Zhao.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت عرض فيلم The Ties، في افتتاح المهرجان، وإخراج دانييل لوتشيتي، بطولة ألبا روهرواتشر، سيلفيو أورلاندو، ولورا مورانت، وتدور أحداث الفيلم في أوائل الثمانينات، ومقتبس من رواية دومينيكو ستارنون، والفيلم ناطق باللغة الإيطالية.

وأعلنت إدارة المهرجان تكريم الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون ومخرجة الأفلام في هونج كونج آن هوي، بإهداهما جائزة الأسد الذهبي لإنجازها المهني.

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