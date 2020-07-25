The Ties للمخرج دانييل لوتشيتي يفتتح مهرجان فينيسيا السينمائي

استقر مهرجان فينيسيا السينمائي على عرض الفيلم الإيطالي The Ties، في افتتاح النسخة رقم 77 والتي ستقام من يوم 2 إلى 12 سبتمبر المقبل.

الفيلم من إخراج دانييل لوتشيتي، وبطولة ألبا روهرواتشر، سيلفيو أورلاندو، لورا مورانت.

تدور أحداث الفيلم في أوائل الثمانينات، ومقتبس من رواية دومينيكو ستارنون، بحسب موقع Variety والفيلم ناطق باللغة الإيطالية.

وخفضت هذه النسخة من المهرجان العدد الإجمالي للأفلام في الاختيار الرسمي، وسوف تجرى العروض، مع تبني تدابير السلامة، بما في ذلك الحفاظ على المسافة الاجتماعية، وسيجري الكشف عن التشكيلة الكاملة في 28 من الشهر الحالي.

وأعلن المهرجان عن تكريم الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون ومخرجة الأفلام في هونج كونج آن هوي، بإهداهما جائزة الأسد الذهبي لإنجازها المهني.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة، بعد تأجيل عرض عدد من الأفلام بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، وجرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها، وكذلك تأجيل إقامة أكبر الأحداث السينمائية والفنية، إلى وقت لاحق منها "أوسكار، بافتا وجولدن جلوب".