Steel Rain 2 يسيطر على شباك التذاكر في كوريا الجنوبية

سيطر فيلم الأكشن والمغامرات "Steel Rain 2" على شباك التذاكر في كوريا الجنوبية، وبذلك أطاح بفيلم "Peninsula" بعدما كان متصدرا لقائمة الأفلام الأعلى ربحا في كوريا في الأسبوعين الماضيين.

وصلت أرباح فيلم "Steel Rain 2" إلى 4.92 مليون دولار بحسب موقع "Variety".

"Steel Rain 2" من إخراج WooSuk Yang، وبطولة Angus Macfadyen وKristen Dalton وWoo-sung Jung، ومدته ساعتين و12 دقيقة، وتقييمه 7.7 من 10 على موقع IMDB.

يحكي الفيلم عن قمة لزعماء كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والولايات المتحدة، حيث يناقشون القضية النووية لكوريا الشمالية، ولكن في نهاية المطاف ينتهي بهم الأمر بحادث اختطاف.

يذكر أن صناعة السينما شهدت خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة، لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.

كما أن كورونا أثر بقوة على أهم الأحداث والمهرجانات الفنية، بينها إلغاء مهرجان هونج كونج السينمائي الدولي، والذي كان من المقرر عقده في النصف الثاني من شهر أغسطس.. وقبلها ألغى مهرجان تيلورايد السينمائي، دورته هذا العام والتي كانت تحمل رقم 47.

كما جرى تأجيل عدد من أهم الأحداث الفنية، منها حفل أوسكار، بافتا وجولدن جلوب.