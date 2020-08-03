"الحركة الوطنية بالجيزة": نراهن على وعي المواطن ووطنيته في "الشيوخ"

قال الدكتور هشام حسين، أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الجيزة، والمرشح على المقاعد الفردية بمحافظة الجيزة، إن حملة "مصر مستنية تسمع صوتك 11 و12 أغسطس" التي أطلقها الحزب، تلقى رواجا كبيرا وتدفع المواطنين بقوة نحو المشاركة في مارثون الانتخابات، مشددا على أن الحملة تلقى رواجا كبيرا في المحافظات، مشيرا إلى أنهم في الحركة الوطنية يراهنون على وعي الناخب، ووطنيته وقناعته بأن للمشاركة واجب وطني.

وأضاف حسين، لـ"الوطن"، أنهم يستخدمون الميديا وكل وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك التواصل الميداني من أجل المشاركة وإنجاح الحملة، بما يساهم في إحداث حالة قوية من الحراك السياسي في الشارع المصري، خاصة وأن هناك حاجة ماسة لهذا الحراك.

وأضاف حسين، أن النهوض بالوطن مسؤولية الجميع، وليست أبدا مسؤولية فرد أو حكومة، إنما هو مسؤولية شعب بأكمله، لذا من الضروري التغلب على الكثير من الصعاب والتحديات، التي من الممكن أن تقيد حركة الوطن لذا فمن الواجب التحرك السريع نحو إحداث حراك سياسي وبناء مستقبل مشرق لكل الأجيال الموجودة والقادمة، والبداية تكون بالمشاركة والتفاعل مع أي قضايا عامة تهم الدولة ككل.