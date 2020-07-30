ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في هونج كونج إلى 3151

سجل مركز هونج كونج للحماية الصحية، مساء اليوم، 149 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحصيلة قياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وأشار المركز، إلى أن "بين الحالات الجديدة، 4 إصابات وافدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالمرض إلى 3151"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويعتبر هذا اليوم التاسع على التوالي، الذي تتجاوز فيه حالات الإصابة الجديدة في هونج كونج الـ100 حالة.

وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بالمركز "تشوانج شوك-كوان"، إنه "من بين الـ145 حالة المحلية، 84 حالة متعلقة بحالات مؤكدة سابقة، معظمها لمخالطين"، مضيفة إنه ما زال مصدر عدوى 61 حالة أخرى غير معروف.

وأعلنت السفارة الكورية الجنوبية في العراق، اليوم، أنه من المقرر أن يصل 72 مواطنًا من عمال البناء الكوريين إلى بلادهم غدا الجمعة.

وقال مسؤول بالسفارة الكورية لدى العراق إن 72 مواطنًا من الراغبين في العودة إلى كوريا الجنوبية من العراق سيعودون على متن طائرة مستأجرة، باستثناء القوى العاملة المطلوبة، ومن بينهم مواطن مصاب بكورونا المستجد خرج من المستشفى بعد تحسن حالته، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأضاف المسؤول: "أنه إلى جانب المواطن المصاب بكورونا الذي سيعود إلى الوطن على متن طائرة مستأجرة، سيتم نقل مواطن آخر مصاب إلى الوطن على متن طائرة إسعاف جوي أعدتها الشركة التي يعمل فيها".

"سول" توافق على شحن إمدادات الحجر الصحي إلى جارتها الشمالية

وأعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم، موافقتها على طلب منظمة خاصة لشحن الإمدادات اللازمة للحجر الصحي إلى كوريا الشمالية.

وقال مصدر بوزارة الوحدة، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن الإذن الممنوح يخص إرسال المطهرات والبذلات الواقية ومجموعات اختبار كورونا المستجد بقيمة 800 مليون وون "668.900 دولار أمريكي".

وأضاف المصدر-رفض ذكر اسمه- أن الإمدادات سيتم إرسالها من قِبل معهد التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، الذي طلب الإذن سابقًا لإرسال مواد يمكن أن يستخدمها الشمال.

ولم تعلن كوريا الشمالية حتى الآن عن تفشي كورونا المستجد بها، على الرغم من أنها فرضت إجراءات مشددة على مواطنيها لحمايتهم من الوباء.

لكن الحكومة الكورية الجنوبية لم تكشف عن الجهة التي ستتلقى الشحنات المُرسَلة.

وتابع المصدر: "فحصت الوزارة جميع الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك التمويل والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الشمال، وخلصت إلى أن كل شيء على ما يرام، فيما لم يتم تضمين الكاميرات التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء في العناصر التي ستذهب إلى الشمال".

وفي ما يتعلق بالموافقة الأخيرة، حصل المعهد الخاص، المتخصص في تعزيز التبادل الاقتصادي بين الكوريتين، على إذن في 17 يوليو الجاري من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية لإرسال الإمدادات إلى الشمال، كما سمحت اللجنة للمعهد أيضًا بإرسال كاميرات الأشعة تحت الحمراء، والتي يمكن استخدامها لفحص الأشخاص بحثًا عن الحمى، وهي أحد أعراض الإصابة بالفيروس.

وستُستخدم الإمدادات في المدارس والموانئ والمستشفيات في مقاطعة بيونجان الشمالية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها منح منظمة كورية جنوبية الإذن بإرسال مواد مساعدات طبية إلى الشمال، بعد أن تم تعيين "لي إن-يونج" رسميًّا وزيرًا للوحدة هذا الأسبوع؛ والذي أكد بدوره أن بلاده "على استعداد للعمل مع كوريا الشمالية لمنع تفشي الفيروس".

إفريقيا، أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 145 إصابة مؤكدة بكورونا المستجد.

وذكرت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان لوزارة الصحة أنه وبعد إجراء 1547 فحصا، تم تسجيل 145 إصابة مؤكدة، وهو ما يمثل نسبة 9.3%.

وأضافت الصحة السنغالية، أن 70 من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الشفاء إلى 6725.

ووصل إجمالي الوفيات إلى 200 شخص، في حين يتابع 3176 من المصابين علاجهم في المستشفيات.