صور.. توافد المصريين والأجانب على قلعة قايتباي في آخر أيام العيد
كتب:
مروة مرسى
09:53 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
شهدت قلعة قايتباي في منطقة بحري بالإسكندرية، إقبالًا كبيرًا في آخر أيام العيد، حيث تهافت الزوار من المحافظات المجاورة ومن المدينة الساحلية للتنزه في المتنفس الوحيد المتاح للزوار.
وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إن القلعة التزمت بالنسبة المحددة من قبل وزارة الآثار، مشيرًا إلى أن الأسر المصرية وبعض الأجانب المقيمين في المدينة توافدوا من أجل زيارة القلعة والاستمتاع بالجو والبحر.
واضاف أن اليوم الرابع للعيد شهد زيادة الإقبال بسبب الإجازة.