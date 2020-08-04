كتاب جديد يثير الجدل: لماذا يريد الرجل وترفض المرأة؟

أعلنت الدار المصرية اللبنانية عن صدور كتاب «لماذا يريد الرجل وترفض المرأة؟ دليلك العلمي لحياة جنسية إيجابية» من تأليف الدكتور شريف عرفة، الباحث في علم النفس الإيجابي التطبيقي، ورغم الموضوع الشائك لهذا الكتاب، أشاد به القراء والمتخصصون.

ورشح البروفيسور أحمد عكاشة، الرئيس الأسبق للجمعية العالمية للطب النفسير الكتاب قائلا: «أبدع المؤلف شريف عرفة في كتابه «لماذا يريد الرجل، وترفض المرأة؟».. مرجعية الكتاب علمية مبسطة ليفهم القارئ العادي إن العلاقة الزوجية والجنسية غالبيتها عقلية وعاطفية أكثر منها ارتواء جنسيا، وحينما يصف كل مكونات العلاقة الجنسية فهو يستخدم كلمات حضارية ليس لها علاقة بالشائع من ألفاظ تخدش الحياء، وإن الكتاب تطبيق ثقافي معرفي لعلم النفس الإيجابي سيفيد الكثير من القراء».

ويتناول الكتاب الفرق بين الغريزة الجنسية للرجل والمرأة وكيفية خلق توافق جنسي طويل الأمد، ويُقدم لذلك حلولاً علمية، وعملية- استنادًا لأحدث ما توصل له العلم الحديث بمراجع مذكورة في هوامش الكتاب، بالإضافة لموضوعات مثل: ماذا يجذب كل من الرجل والمرأة؟ كيفية زيادة الرغبة، تأخير القذف، حقيقة دم البكارة، تحفيز النشوة الجنسية، خلق توافق نفسي أعمق بين الزوجين..إلخ.

ويقول عرفة: «غالبا ما تخلو كتب التنمية الذاتية من الخوض في الموضوعات الخلافية التي تثير الجدل كي يتقبلها أكبر قدر ممكن من الناس.. إلا أن هذا الكتاب يتعمق في تناول هذه المسائل الشائكة، لكونها ضرورية للارتقاء النفسي والفكري، احترامًا لعقلية القارئ الذي ينبغي أنْ يقرأ ما يتفاعل معه فكريًا، ولا أنْ يجتر ما يُؤكد قناعاته السابقة، لذا أتوجس من ردود الأفعال!».

ويُمكن تصنيف الكتاب في منطقة وسط بين كتب التنمية الذاتية، وكتب علم النفس المتخصصة، حيث أنه يستهدف القارئ العادي، بأسلوبه الشيق ورسومه الكاريكاتورية الطريفة وأمثلته الحياتية، كما يستهدف الباحث المتخصص، بطرحه الجديد المبني على دراسات أكاديمية.

يُذكر أن شريف عرفة درس ماجستير علم النفس الإيجابي التطبيقي بجامعة إيست لندن، و حصل علي عدد من الجوائز العالمية، وتتَصدر كتبه قوائم الأكثر مبيعًا وصدرت منها عشرات الطبعات.