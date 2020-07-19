فرحة طلاب الأدبي بامتحان علم النفس.. وشكاوى من التفاضل والجيولوجيا

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، خروج الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين صفوف طلاب الأدبي لسهولة امتحان مادة علم النفس، بينما أصيب طلاب علمي رياضة وعلوم بحالة من الصدمة لصعوبة أسئلة مادتي التفاضل والتكامل والجيولوجيا والبيئة، بسبب طوال الأسئلة وصعوبة الإجابة عليها.

ورصدت "الوطن" ملامح السعادة على وجوه طلاب الأدبي، حيث أكدت الطالبة حسناء محمد بمدرسة السيدة زينب الثانوية بشرق المحلة، أن كافة الأسئلة الواردة في مادة علم النفس جاء محتواها من الكتاب المدرس ونماذج الأسئلة، لافتة بقولها "الحمد لله خلصنا الامتحانات على خير وربنا عوض صبرنا بكل طيب ودايما الجاي أفضل في حياتنا".

وأضاف السعيد حسين، أحد طلاب الثانوية العامة العلمي رياضة أن أسئلة مادة التفاضل والتكامل كانت صعبة، قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل مستقبلنا أصبح مهدد ولن أتمكن بلحاق بكلية الهندسة".

ورصدت غرفة العمليات والطوارئ بديوان المديرية بطنطا، تحت إشراف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، تعرض 3 طلاب لحالات إغماء نظرا لارتفاع درجة حرارة الجو .

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بضرورة تفعيل حالة التأهب والاستعداد القصوى للتأكيد على سلامة الطلاب والطالبات من خلال تفعيل بوابات الإلكترونية واستخدام الكمامات والماسكات الطبية لتأمين أرواح وحياة المواطنين.