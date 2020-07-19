تباين ردود أفعال الطلاب حول امتحان علم النفس بالقليوبية

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة في آخر يوم لطلاب القسم الأدبي، حيث أكد الطلاب أن امتحان علم النفس كان متوسطا، بينما أكد طلاب آخرين أن الامتحان كان من النوع السهل الممتنع وكان يحتاج إلى وقت كافي لأنه يحتاج كتابة كثيرة.

فيما قال طلاب العلمي علوم، إن امتحان مادة الجيولوجيا كانت سهلة ماعدا سؤالا واحدا فقط الخاص بالرسم كان صعبا.

فيما لم تتلقى غرفة عمليات التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التعليم، أي شكاوى بخصوص الامتحان هذا اليوم.

قال عجلان، إنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب توفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات وتوفير بوابات التعقيم والمطهرات والكمامات وواقيات القدم، مضيفا أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإنجاح سير الامتحانات ومتمنيا التوفيق للطلاب والنجاح لهم.