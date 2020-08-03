السيطرة على حريق بورشة نجارة امتد لـ3 عمارات سكنية بالشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، على حريق نشب بورشة نجارة أسفل أحد العمارات بمنطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، فيما امتدت النيران لـ3 عمارات تسكن بهم 9 أسر، دون وقوع أي خسائر بالأرواح.

وكانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق بإحدى ورش النجارة أسفل إحدى العمارات السكنية بمنطقه حسن صالح بمدينة الزقازيق، وعلى الفور انتقلت سيارات قوات الدفاع المدني والإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح، فيما أصيبت حالة واحدة نُقلت على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.